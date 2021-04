Scontro all'incrocio in via San Severo: ferito e trasportato in ospedale il conducente di una delle due auto

Foggia, incidente stradale questo pomeriggio 15 aprile 2021 all'incrocio tra via San Severo e via Iconavetere. Sul posto la polizia locale

Incidente stradale intorno alle 15.30 in via San severo all'incrocio con via Iconavetere a Foggia tra una Toyota Yaris e una Fiat Punto.

Sul posto, per i rilievi del sinistro, una pattuglia della polizia locale. Potrebbe esser stata una mancata precedenza la causa dell'impatto per il quale il conducente della Yaris è rimasto ferito ed è stato trasportato presso il pronto soccorso a bordo di un'ambulanza del 118. Non si conoscono le sue condizioni.