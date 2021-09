Incidente stradale a Foggia: violento impatto tra tre auto lungo la tangenziale in direzione San Severo

Il fatto è successo poco dopo le 7. Tre i mezzi coinvolti: una Peugeot 206, una Daewoo Lacetti e una Bmw. Feriti, in modo non grave, gli occupanti

E' ancora da chiarire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, lungo la tangenziale di Foggia, allo svincolo in direzione San Severo.

Il fatto è successo poco dopo le 7. Tre i mezzi coinvolti: una Peugeot 206, una Daewoo Lacetti e una Bmw. Feriti, in modo non grave, gli occupanti dei mezzi: alcuni sono stati medicati sul posto dagli operatori di due ambulanze intervenute, altri si faranno refertare autonomamente in pronto soccorso in un secondo momento.

Accertamenti sulla dinamica, e relative responsabilità, in corso.