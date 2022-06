Perde il controllo dell'auto, si schianta contro un albero e il veicolo prende fuoco

Probabilmente a causa dell'alta velocità, intorno alle 5 di ieri mattina 19 giugno, il conducente di una Opel Astra, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un albero di una traversa di via San Severo. Immediatamente ha preso fuoco ma fortunatamente l'uomo, un 50enne dell'est Europa, è riuscito ad uscire dal mezzo per tempo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al 'Riuniti' in codice rosso, e la Polizia Locale per ricostruire la dinamica del sinistro.