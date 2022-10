Travolge moto in via Natola e scappa, è caccia al pirata della strada

E' fuggito senza prestare i primi soccorsi il conducente alla guida di un'auto che ieri sera, in via Natola, all'incrocio con via Gioberti, si è scontrato contro una moto con a bordo un ragazzo e una ragazza. I centauri feriti sono soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ambulanza in ospedale. Non si conoscono al momento le loro condizioni. La polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi del sinistro, ha avviato le indagini per risalire al pirata della strada