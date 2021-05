Furgone in retromarcia travolge pedone in via Napoli, pochi minuti dopo auto investe donna in via della Lupa

Due incidenti stradali nel giro di pochi minuti a Foggia. Un uomo è stato investito in via Napoli, una donna in via della Lupa

Sono due gli incidenti stradali con pedoni coinvolti rilevati dalla polizia locale di Foggia nel pomeriggio di oggi. Il primo in via Napoli dove un uomo è stato investito da un furgone durante una manovra in retromarcia.

L'altro intorno alle 16 in via della Lupa dove, per cause ancora da stabilire dalla polizia locale intervenuta sul posto, una Ford ha investito una donna. In entrambi i casi, i conducenti si sono subito fermati per prestare i dovuti soccorsi e le persone investite trasportate in pronto soccorso ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Intorno alle 16.30 si è verificato invece un incidente tra auto in viale Colombo (leggi qui).