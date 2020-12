Incidente stradale a Foggia: violento impatto tra quattro auto, feriti e rallentamenti al traffico in via Napoli

E' ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco fa, in via Napoli, a Foggia. Quattro le autovetture coinvolte e i diversi i feriti, medicati sul posto dagli operatori del 118 o trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi.

Il fatto si è verificato intorno alle 14.30, all'altezza della nuova caserma dei vigili del fuoco. Quattro i veicoli entrati in collisione, forse coinvolti in un tamponamento a catena (sono in corso i rilievi tecnici della polizia locale per stabilire l'esatta dinamica).

Si tratta di una Fiat Panda, una Fiat Punto, una Renault Clio e una Kia, tutti mezzi gravemente danneggiati.

Sul posto, due pattuglie della polizia locale: una incaricata dei rilievi del caso, l'altra per garantire la sicurezza ai veicoli in transito. Al momento si procede a senso unico alternato e si registrano rallentamenti al traffico.