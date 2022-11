Donna investita sulle strisce pedonali in via Napoli

E' ricoverata in ospedale, dove era stata trasportata d'urgenza in codice rosso a bordo di un'ambulanza del 118, la donna sulla sessantina che ieri sera, intorno alle 21, è stata investita in via Napoli a Foggia, all'altezza dell'istituto Notarangelo-Rosati, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Sul posto, per i rilievi del sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

Sempre in città, nel primo pomeriggio di ieri 17 novembre, una Hyundai ed una Fiat Panda, dopo l'impatto avvenuto in via Manfredonia, hanno terminato la corsa contro l'insegna di un ristorante giapponese. Due i feriti, per fortuna lievi.