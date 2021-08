Paura in via Napoli, perde il controllo dell'auto e si ribalta finendo fuori strada: trasportato e ricoverato in ospedale

Avrebbe potuto avere conseguenze peggiori l'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Napoli a Foggia. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia locale, l'uomo alla guida di una Fiat Panda, ha perso il controllo del mezzo, si è ribaltato ed è finito fuori strada. Il conducente, residente in provincia, è stato trasportato da una ambulanza del 118 presso il pronto soccorso del policlinico Riuniti dove si trova ricoverato ma non è in pericolo di vita.