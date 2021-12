Incidente stradale in via Napoli: auto contro il guardrail, grave una donna

Grave incidente stradale, poco fa, alla periferia di Foggia. Per cause ancora da accertare, un mezzo di un istituto di vigilanza è uscito fuori strada terminando la corsa contro il guardrail.

Il fatto è successo in via Napoli, poco dopo la rotatoria (direzione via Troia). Nell'impatto, è rimasta ferita una donna, guardia giurata; la stessa è stata trasportata tramite 118 (Postazione 'Macchia Gialla') al pronto soccorso del Policlinico Riuniti in codice rosso. Alle forze dell'ordine il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.