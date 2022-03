Incidente stradale: scontro tra auto in via Motta della Regina

Incidente stradale, poco fa, a Foggia. Per cause ancora in corso di accertarmento, due autovetture - una Fiat Punto e una Renault Megane - sono entrate in collisione in via Motta della Regina. Feriti gli occupanti dei mezzi, che sono stati medicati sul posto dagli operatori del 118, giunti con ambulanza. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia locale.