Brutto incidente in via Miranda: travolge in pieno 14enne e scappa, è caccia al pirata della strada

E' ricoverato al Policlinico Riuniti per fratture scomposte - a tibia e perone - il 14enne di Foggia che venerdì sera, intorno alle 22.20, è stato travolto da uno scooter mentre in via Luigi Miranda, all'altezza del distributore di carburanti Ipercoop, stava attraversando la strada.

In quel momento un soggetto alla guida di un motorino avrebbe sorpassato, peraltro a destra, un'auto che si era fermata per permettere al ragazzo di attraversare la via. Inevitabile l'impatto. Il responsabile si è alzato, è risalito sul mezzo a due ruote ed è scappato.

I primi accertamenti effettuati dalla polizia locale e dai carabinieri - tra cui l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza - avrebbero evidenziato alcuni elementi utili a risalire all'identità del pirata della strada. La vittima, soccorsa da un'ambulanza del 118, verrà sottoposta ad un intervento chirurgico.

Antonio Vigiano, avvocato del 14enne, nella giornata di domani presenterà una denuncia per mancato soccorso e ferite colpose.