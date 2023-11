Incidente vicino la Fiera di Santa Caterina: coinvolti auto e tir, ci sono feriti

Attimi di paura in via Miranda a Foggia, dove alla rotonda del distributore di carburanti, vicino la Fiera di Santa Caterina, almeno tre auto e un tir sono rimasti coinvolti in un incidente stradale, che oer fortuna non ha coinvolto pedoni. Tra i feriti gli occupanti dei mezzi.

La Polizia Locale ha chiuso la circolazione in via Libero Grassi per effettuare i rilievi. Disagi qlla circolazione. Al momento non si conoscono con esattezza le cause dell'incidente. Tuttavia potrebbe trattarsi di uno schianto in seguito ad un insegnamento.

Il conducente dell'auto in fuga, all'altezza della rotonda, per evitare il mezzo pesante avrebbe terminato la sua corsa contro alcune auto in sosta. Sarebbe sceso dall'auto e per dileguarsi avrebbe reagito con un pugno a un appartenente delle forze dell'ordine.

Sul posto auto di polizia, carabinieri e guardia di finanza.