Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di oggi in via Giacomo Matteotti a Foggia nelle vicinanze della Chiesa Gesù e Maria.

Un albero di grosse dimensioni è precipitato sull'asfalto. Per pochi centimetri non è finito su un furgone: "Lo ha mancato per poco, una mia amica era in fila in auto a poca distanza. Ha avuto paura. Urgono interventi in tutti i sensi"