Ennesimo incidente in Via Martiri di via Fani: "Strada pericolosa, siamo stanchi"

Via Martiri di Via Fani · Ospedale - Parco San Felice

Salve Foggiatoday, ieri mattina su via Martiri di Via Fani all'incrocio con il nuovo ingresso del Pronto Soccorso, dopo lo schianto tra due auto, una delle due ha finito la sua corsa sul marciapiede contro il muretto del palazzo. E' l'ennesimo incidente a questo incrocio, probabilmente si continua a non rispettare la segnaletica e i limiti di velocità.

Se sul marciapiede ci fosse stato qualcuno? Sarebbe accaduto l'irreparabile. Muovetevi a far rispettare le regole in questa città abbandonata a se stessa. Quando? Vorrei saperlo. I cittadini perbene sono stanchi di non poter stare più tranquilli! Chi di dovere deve darsi una svegliata! Via Martiri di Via Fani è diventata una strada pericolosa quanto un'autostrada! Siamo stanchi!