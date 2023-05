Donna travolta sulle strisce pedonali: preso il pirata della strada, è un minorenne

E' un ragazzo minorenne il pirata della strada che il 22 dicembre dello scorso anno, intorno alle 20, ha investito una donna in via Martiri di via Fani a Foggia, sulle strisce pedonali in corrispondenza della rotonda dell'ospedale, ma invece di fermarsi a prestare i primi soccorsi, è andato via.

La malcapitata aveva battuto la testa sull'asfalto e perso molto sangue. Il ragazzo pare si trovasse a bordo di uno scooter. E' stato rintracciato e denunciato dalla polizia locale per lesioni e omissione di soccorso. A denunciare l'accaduto era stata la figlia della donna investita, attraverso un video in cui aveva invitato il responsabile a costituirsi e coloro che si trovavano lì in quel momento a parlare.