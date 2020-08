Tragedia in via Manfredonia: perde la vita il proprietario di Bike Center, è stato travolto da un'auto mentre era in bici

Si chiamava Rosario Manese, il proprietario della nota rivendita Bike Center di via Manfredonia a Foggia, deceduto questo pomeriggio in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto a poche decine di metri dalla stradina che porta alla concessionaria plurimarche di Foggia, dal 1980 al servizio degli appassionati di moto, non solo del capoluogo dauno, ma dell'intera Capitanata e fuori regione.

Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto insieme a una pattuglia della polizia di stato, mentre la vittima si trovava in sella alla sua bicicletta, è stata travolta da una Bmv scura che sopraggiungeva in quel momento.

La polizia locale dovrà chiarire la reale dinamica del sinistro. Al vaglio degli agenti anche la velocità con la quale procedeva la Bmw, sul cui parabrezza sono ben evidenti i segni dell'impatto

Per il 67enne non c'è stato nulla da fare. E' morto tra le lacrime e le urla disperate del figlio e lo choc dei foggiani che poco dopo l'impatto sono passati da lì. Centinaia i messaggi di cordoglio. Rosario lascia una moglie e due figli.