Incidente in via Manfredonia: travolge con l'auto due persone in bici e scappa

Incidente stradale a Foggia, dove due braccianti extracomunitari sono stati travolti da un'auto lungo via Manfredonia. Il fatto è successo intorno alle 6 del mattino: i braccianti stavano raggiungendo i vicini campi del Foggiano, ognuno in sella alla propria bicicletta, quando sono stati travolti da un'auto in corsa, il cui conducente non si sarebbe fermato per soccorrere i malcapitati o chiamare aiuto.

Entrambi feriti, i due hanno dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso, dove sono giunti tramite ambulanza: uno ha riportato lesioni di lieve entità, per l'altro si attendono gli esiti degli esami (la prognosi è ancora riservata).

Sull'accaduto sono in corso rilievi e indagini degli agenti della polizia locale, che avrebbero già individuato il conducente del mezzo. L'uomo verrà sottoposto agli accertamenti di rito. La sua posizione è al vaglio degli investigatori: rischia la denuncia penale per omissione di soccorso.