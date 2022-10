Scontro tra due auto in via Manfredonia, poi l'impatto contro i segnali stradali

Per fortuna non ci sono feriti gravi nell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in via Manfredonia, a Foggia. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia locale giunta sul posto per i rilievi del sinistro, una Nissan Juke e una Fiat Panda, con quest'ultima che dopo l'impatto ha terminato la sua corsa contro alcuni segnali stradali. E' stato necessario l'intervento di un carroattrezzi per rimuovere la Panda.