Altro incidente in monopattino in città: investito pedone in via Lucera. Foggiani inviperiti: “Sono pericolosi”

Ieri sera una persona in monopattino ha investito un pedone in via Lucera a Foggia. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118

“Sono pericolosi, bisogna fare qualcosa”. Ieri sera in via Lucera a Foggia si è verificato l’ennesimo incidente che ha visto coinvolto un monopattino e un passante, travolto, quest’ultimo, dal mezzo elettrico, il cui conducente si è fermato per prestare i primissimi soccorsi. Sul posto si è reso necessario l’arrivo di una ambulanza. Il sinistro di ieri, l’ennesimo peraltro, ha riacceso il dibattito su una ulteriore regolamentazione della mobilità attraverso l'utilizzo dei monopattini.

Anche in provincia di Foggia non sono mancate situazione di pericolo e sinistri che hanno coinvolto i mezzi di trasporto elettrici, versatili, pratici e comodi da usare per muoversi nel traffico cittadino.

Alcuni comuni hanno interdetto ai monopattini il transito nelle aree pedonali, altri hanno reso obbligatorio l'utilizzo del casco anche per i maggiorenni. Heibez ha lanciato l'iniziativa 'Principiante' con la quale si chiede la riduzione a 15 km/h per i principianti, attraverso un acceleratore limitato a quella velocità.

In attesa di nuovi sviluppi, come per le biciclette, anche per la guida dei monopattini elettrici vi sono delle norme stradali obbligatorie da seguire per garantire la propria e l’altrui sicurezza.

Regole e norme stradali per guidare i monopattini elettrici

Il Ministero dei Trasporti e l’Anci (Associazione Comuni italiani) hanno stabilito le linee guida per regolamentare la circolazione dei monopattini nelle città del nostro Paese.

Innanzitutto, si parla di limite di velocità a 25 chilometri orari, che nelle zone pedonali si riduce a 6 km/h; divieto di circolare sui marciapiedi e casco obbligatorio per i minorenni.

Per quanto riguarda i parcheggi, invece, la sosta è consentita solo negli spazi appositi; in più, per poterli guidare bisogna avere almeno 14 anni di età compiuti, anche se non è necessaria la patente.

I monopattini elettrici possono circolare su tutte le strade urbane ed extraurbane, ma solo se presente una pista ciclabile. Come per scooter e auto, anche per guidare i monopattini è vietato l’uso contemporaneo del cellulare, poiché mani e braccia devono essere libere per tenere ben saldo il manubrio.

Parliamo di circolazione notturna: questa è consentita solo ed esclusivamente se si ha a disposizione monopattini dotati di luci anteriori e posteriori, e se si indossano tutti gli accessori catarifrangenti obbligatori, dal caschetto al giacca con strisce catarinfrangenti.

Inoltre, è interessante sottolineare che il decreto Milleproroghe ha sostituito la legge che equiparava i monopattini alle biciclette, per cui questi innovativi mezzi di trasporto non possono essere usati come la bicicletta, per la quale è consentito trasportare animali e altre persone oltre al conducente.