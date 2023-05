Investita giovane donna in via Lenotti

Incidente stradale questa mattina intorno alle 13 in via Monsignor Giuseppe Lenotti, all'altezza del civico 10. Una donna è stata investita mentre attraversava la strada all'incrocio con via Grecia. Il conducente della Toyota Yaris si è subito fermato per prestare soccorso.

La malcapitata, una donna sulla quarantina, è stata trasportata in pronto soccorso da ambulanza del 118. All'arrivo dei sanitari pare fosse priva di conoscenza. Al momento non si conoscono le sue condizioni. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del sinistro...