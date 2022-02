Incidente via Lenotti: conducente rintracciato in pronto soccorso, privo di patente e auto senza assicurazione

E' stato individuato nel giro di poche ore il conducente della Bmw che, nella tarda serata di ieri, ha seminato il panico in via Monsignor Lenotti, in zona Macchia Gialla, a Foggia. Il giovane, privo di patente, è stato rintracciato dagli agenti della polizia locale, incaricati delle indagini del caso, al pronto soccorso cittadino, dove chiedeva di essere medicato. Al momento non è chiaro come abbia raggiunto il Policlinico o chi l'abbia accompagnato, atteso che l'auto - scoperta da assicurazione - è rimasta abbandonata al centro della carreggiata, con gli sportelli aperti.

Secondo indiscrezioni, il giovane avrebbe dichiarato di non essere scappato dal luogo dell'incidente, ma di essersi recato con urgenza al pronto soccorso. La sua versione, però, confligge con quanto riferito dalle tante persone accorse sul posto, che hanno visto quattro persone - due ragazzi e due ragazze - fuggire a gambe levate dopo il 'gran botto' che ha danneggiato pesantemente almeno tre veicoli e un furgone parcheggiati lungo la via.

Le due ragazze sono state medicate sul posto dal 118: sono state fermate dai presenti che le hanno viste tornare sul luogo del misfatto per recuperare cellulari e borse dall'abitacolo del mezzo. Manca all'appello il quarto soggetto. Agli agenti il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e quindi stabilire eventuali responsabilità. Il mezzo è stato sequestrato, la posizione dei coinvolti è al vaglio delle forze dell'ordine.