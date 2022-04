Incidente in via Lenotti, auto sbanda e si schianta contro mezzi in sosta: "E' diventata una pista da corsa"

Auto perde il controllo e si schianta contro due auto in sosta. E’ successo, di nuovo, alle 23 di ieri, in via monsignor Lenotti, in zona Macchia Gialla, a Foggia. L'episodio fa il paio con quanto accaduto un paio di mesi fa, lungo la stessa direttrice, quando un’auto ‘impazzita’ ha seminato il panico e danneggiato diversi veicoli in sosta (qui i dettagli).

Nel caso specifico, nessuno è rimasto ferito e il conducente del mezzo si è fermato assumendosi le proprie responsabilità. Due i veicoli colpiti - due utilitarie - uno dei quali pesantemente danneggiato. Dopo l’accaduto, monta la rabbia dei residenti della zona: “Su questo viale è diventato pericoloso persino parcheggiare l’auto. Si corre, troppo, soprattutto nelle ore serali e del primo pomeriggio. A certe velocità anche una piccola distrazione può causare gravi conseguenze”, spiega un residente. “La situazione è degenerata da quando la creazione della pista ciclabile ha eliminato i numerosi svincoli che, in passato, regolavano indirettamente la viabilità. Ora, invece, via Lenotti è una pista da corsa e, spesso, la notte si sentono auto sgasare e sgommare dalla rotatoria di viale Europa a quella di via Gandhi, costituendo un grave pericolo per automobilisti, pedoni e - a quanto racconta la cronaca - anche auto in sosta. E’ il caso di prendere provvedimenti (dissuasori o dossi) prima che accada una tragedia”.