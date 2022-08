Si schianta contro un'auto in sosta per evitare un gatto

Per evitare un gatto si schianta contro un'auto in sosta. È accaduto questa sera, a Foggia, intorno alle 20,30.



Il conducente di una Opel, mentre percorreva via Gramsci, si è visto spuntare un gatto che attraversava la strada. Per evitare di investirlo si è schiantato contro una Nissan Micra in sosta.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma è stato necessario l'intervento di un carro attrezzi per rimuovere i veicoli. Sul posto la Polizia Locale per rilevare il sinistro.