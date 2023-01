Incidente stradale in via Gramsci: due auto coinvolte, quattro i feriti

È di quattro feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto tra due auto, una Lancia Y e una Fiat, coinvolte questa sera 18 gennaio nel sinistro avvenuto in via Antonio Gramsci, all'altezza della sede in cui insistono alcuni uffici comunali.

Potrebbe essersi trattato di un frontale. Alla Polizia locale il compito di stabilire le reali cause dell'impatto. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118.