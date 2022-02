Foggia, attimi di paura in zona Stadio: investita donna

Attimi di paura questa sera in zona stadio, in via Gioberti angolo viale Ofanto a Foggia. Per cause ancora in corso d'accertamento, una donna è stata investita da una Toyota. La persona alla guida dell'auto si è immediatamente fermata per prestare i primissimi soccorsi.

Sotto choc la malcapitata. Sul posto la polizia locale. La donna, che per fortuna non ha riportato serie conseguenze ma tanto spavento, è stata trasportata in ospedale a bordo di una ambulanza del 118.