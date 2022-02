Incidente stradale in via Gentile: impatto auto - scooter, poi lo schianto contro la colonna di un palazzo

Ancora un incidente stradale nel centro abitato di Foggia. Questa volta è successo in via Gentile, zona Macchia Gialla, dove - per cause ancora da accertare - sono entrati in collisione un ciclomotore Piaggio ed una Mercedes.

Dopo l'urto, la Mercedes si è schiantata contro la colonna del porticato di uno stabile della zona. Dalle prime informazioni raccolte, il conducente del ciclomotore ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Agli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto, il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.