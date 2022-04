Bruttissimo incidente nei pressi della scuola 'Da Feltre Zingarelli': grave il conducente di una apecar

Ennesimo incidente stradale a Foggia questa mattina in via San Francesco Antonio Fasani nei pressi dell?istituto comprensivo ?Da Feltre-Zingarelli? tra un?auto e una apecar. Violento l?impatto. Entrambi i conducenti dei veicoli sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ambulanza al pronto soccorso del policlinico Riuniti di Foggia. Le condizioni del guidatore dell?Apecar sarebbero più gravi. Ora è in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, per effettuare i rilievi del sinistro, le cui cause, sono ancora in corso d?accertamento