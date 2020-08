Terribile incidente stradale in via del Mare: auto fa un volo di alcuni metri e precipita nei campi, alla guida una donna

Spaventoso incidente stradale questa sera sulla strada provinciale 70 in via del Mare poco dopo borgo Tavernola. Per cause ancora in corso d'accertamento un'auto guidata da una donna è precipita nella cunetta in prossimità di una rotonda.

Immediatamente soccorsa dagli operatori del 118 Macchia Gialla, la donna, salva per miracolo, è stata politraumizzata e trasportata in pronto soccorso. Non è in pericolo di vita. Completamente distrutta l'autovettura.