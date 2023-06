Spaventoso incidente in viale Dauno: auto si ribalta nel violento impatto all'incrocio di via Capitanata

Si è temuto il peggio in viale Dauno, all'incrocio con via Capitanata, questa sera per un rocambolesco incidente stradale che per cause in corso d'accertamento da parte degli uomini della Polizia Locale intervenuti sul posto per i rilievi del sinistro, due auto si sono scontrate. Nel violento impatto, che ha provocato ingenti danni ai due veicoli, una delle due auto si è ribaltata sul fianco destro. Tre persone sono rimaste ferite, due sono state trasportate in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia