Incidente stradale tra un'auto e uno scooter in via D'Addedda: centauro trasportato in ospedale

Incidente stradale questa mattina in via Ignazio D'Addedda a Foggia, nei pressi di una palestra. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto con una pattuglia per i rilievi del sinistro, si è verificato uno scontro tra una Fiat Punto ed uno scooter, un Piaggio 125. Il conducente alla guida dell'utilitaria si è fermato immediatamente per prestare i primi soccorsi. Il centauro è stato trasportato in ospedale da una ambulanza del 118 presso il locale pronto soccorso. Non si conosco le sue condizioni ma non dovrebbero essere gravi.