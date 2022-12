Si schianta contro due auto in sosta: attimi di tensione in via Crispi

Incidente stradale ieri sera, in via Crispi, a Foggia, dove un'auto di grossa cilindrata si è schiantata contro due vetture in sosta. Sul posto è intervenuta la polizia locale che, con non poche difficoltà, ha proceduto ad eseguire i rilievi del sinistro. Il conducente del mezzo è stato sottoposto agli accertamenti di routine per la verifica dell'eventuale stato di ebbrezza, di cui non si conoscono, al momento, gli esiti.