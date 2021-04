Paura in via Conte Appiano, auto si ribalta dopo uno scontro e perde carburante: le immagini sul luogo dell'incidente

Attimi di paura in via Conte Appiano a Foggia, dove questa mattina un'auto si è ribaltata dopo aver impattato contro un altro veicolo e ha perso il carburante per il quale si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro e una ambulanza del 118. Per la donna alla guida soltanto un grosso spavento e qualche escoriazione.