Terribile frontale in via Marchesi: violento scontro tra auto

Brutto incidente stradale, intorno alle 14.30, in via Concetto Marchesi a Foggia. Due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che dovrà chiarire la dinamica del sinistro. I sanitari del 118 hanno invece hanno prestato i primi soccorsi ai feriti e a bordo di un'ambulanza, arrivata insiema all'automedica, hanno accompagnato in pronto soccorso, in codice rosso, una donna alla guida di uno dei due veicoli. Non si conoscono al momento le sue condizioni. Ingenti i danni alle due macchine.