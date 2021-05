Foggia, terribile incidente stradale in via Cerignola: scontro auto-furgone e tre persone trasportate d'urgenza in ospedale

E' di tre feriti gravi il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, in via Cerignola, a Foggia. Secondo quanto accertato, ad entrare in collisione sono state una utilitaria Kia ed un furgone Ducato. L'auto è andata distrutta e i tre suoi occupanti sono finiti al pronto soccorso in codice rosso: al momento non si conoscono le loro condizioni. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso. Da una prima indiscrezione, pare che a provocare l'incidente sia stata una mancata precedenza durante una manovra di svolta.