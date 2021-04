Foggia, incidente stradale in via Cerignola: investito ragazzo in bici

E' stato accompagnato in ospedale. Sul posto, per i rilievi e la ricostruzione del sinistro, è intervenuta la polizia locale

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 6, poco prima dell'alba, in via Cerignola a Foggia. Un ragazzo a bordo di una bicicletta è stato investito da un'auto, una Ford Fusion, il cui conducente si è fermato per prestare soccorso.

Il malcapitato era in compagnia degli amici, con i quali, probabilmente, si stavano recando al lavoro nei campi. Immediato è scattato l'intervento del 118, che ha trasportato la vittima del sinistro in ospedale. Non si conoscono al momento le sue condizioni.

Sul posto, per i rilievi e la ricostruzione del sinistro, è intervenuta la polizia locale.