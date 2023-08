Foggia, scontro tra auto e moto in via Cerignola: le immagini video dell'impatto

Via Cerignola · Zona Industriale

Salve Foggiatoday, dopo l'impatto il motociclista è riuscito a non cadere mantenendo il controllo del mezzo e fermandosi diversi metri più avanti dal punto dell'impatto. Ha riportato però una grave ferita al piede destro, schiacciato tra i due mezzi.

Trasportato d'urgenza in ospedale, il centauro è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. L'incidente è avvenuto a Foggia, alle 14.11 del 28 luglio, in via Cerignola al km 3.

