Spaventoso incidente in via Castiglione: ragazza abbatte tubo del gas e si schianta contro una farmacia agricola

Attimi di paura in via Castiglione a Foggia, dove intorno alle 12.30 si è verificato un rocambolesco incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento, una ragazza è finita con l'auto di famiglia contro l'ingresso di una farmacia agricola. Qualche secondo prima ha travolto e abbattuto anche un tubo del gas

La vittima del sinistro, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe meno di 18 anni e che poco prima pare avesse chiesto alla madre le chiavi per prendere una cosa in macchina, ha riportato lievi ferite al volto.

Sul posto un'ambulanza del 118, un tecnico dell'Amgas, i vigili del fuoco, i tecnici del servizio 'Sicurezza e Ambiente' e la polizia locale.