Incidente stradale in via Capozzi: uomo investito sulle strisce pedonali, il conducente si ferma per prestare i soccorsi

Attimi di paura questa sera in via Capozzi a Foggia, quando un giovane alla guida di una Volkswagen Polo ha investito un uomo che in quel momento pare stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Il conducente alla guida si è fermato subito per prestare i primissimi soccorsi. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha portato via la vittima, cosciente in quel momento ma di cui non si conosco al momento le condizioni.

I rilievi del sinistro sono affidati agli agenti delle due pattuglie della polizia locale, che dovranno accertare la reale dinamica dell'incidente.