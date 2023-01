Incidente stradale all'incrocio tra via Napoli e via Benedetto Croce

Incidente stradale poco fa, a Foggia: per cause ancora da accertare, si è verificato un violento impatto tra due autovetture, all'incrocio tra via Napoli e via Benedetto Croce.

Danneggiato anche l'impianto semaforico presente sullo spartitraffico di via Croce. Nonostante l'impatto sia stato notevole, non si registrano gravi conseguenze per i conducenti dei due mezzi, visitati sul posto dagli operatori del 118 (postazione 'Villaggio Artigiani'). Alla polizia locale il compito di effettuare i rilievi del caso.