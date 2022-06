Violento impatto tra un'auto e una moto: centauro in codice rosso

Incidente stradale poco fa, in via Bari, a Foggia. Dalle prime informazioni raccolte, si è verificato un violento impatto tra una vettura e uno scooter 'Liberty' Piaggio. Ad avere la peggio è stato il centauro, soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice rosso. Al momento non sono note le sue condizioni. L'impatto si è verificato all'altezza di un incrocio: forse una mancata precedenza o l'asfalto reso viscido dalla pioggia tra le cause del sinistro. Sul posto, insieme agli operatori dell'ambulanza, anche una pattuglia della polizia locale che si è occupata dei rilievi del caso e della gestione della viabilità.