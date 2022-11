Uomo investito a San Severo

Attimi di paura, questa mattina, a San Severo, dove un uomo è stato investito nei pressi di un locale del centro cittadino. Il fatto è successo intorno alle 9.30 di oggi, in via Minuziano: sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 e gli agenti della polizia locale che si occuperanno dei rilievo e degli accertamenti del caso. La persona investita, secondo le prime informazioni raccolte, non sarebbe in pericolo di vita.