Incidente stradale a Chieuti: uomo investito da auto in corsa, è grave

Un uomo di circa 50 anni è stato investito sulla Statale 16, all'altezza di Chieuti. Il fatto è successo intorno alle 23: l'uomo, cittadino extracomunitario, è stato travolto da un'auto in corsa ed è stato soccorso dagli operatori dell'elisoccorso. Le condizioni del ferito sono apparse subito molto gravi: è stato trasportato in codice rosso trasportato al pronto soccorso di Foggia, intubato e trasfuso in elicottero. Al momento non è nota l'evoluzione delle condizioni. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.