Ugo e Mauro, i carabinieri morti in un drammatico incidente stradale: la tragedia che 12 anni fa sconvolse Zapponeta

Sabato 29 aprile saranno trascorsi 12 anni dalla tragica morte dei carabinieri Ugo Ragusa e Mauro Fatone, i militari dell'Arma dei carabinieri in forza al comando di Zapponeta, che persero la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in località Beccarini, sulla strada provinciale 73 che collega il comune a Foggia.

La Fiat Stilo a bordo della quale viaggiavano i due militari del 112 era uscita fuori strada ribaltandosi più volte. Morirono entrambi sul colpo.

A dodici anni dal tragico evento che all’epoca dei fatti sconvolse un’intera comunità, affezionata ai militari, che quotidianamente e da diversi anni prestavano con diligenza ed onore il servizio militare, l’Arma dei Carabinieri, in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale, che più di dieci anni fa gli intitolò anche due strade cittadine, intende rendere e tornare a dare onore a loro, alle loro famiglie e all’Arma dei Carabinieri tutta, per tenere viva la memoria di due carabinieri che nello svolgimento del loro lavoro hanno dato la vita stessa.

Così, venerdì 28 aprile, presso i luoghi dove si consumò il drammatico sinistro, nonché presso la sede locale dell’Arma e la Chiesa San Michele Arcangelo di Zapponeta, si terranno una serie di attività commemorative, che vedranno la partecipazione delle più alte autorità civili, militari, religiose locali, nonché dei familiari delle vittime e degli alunni dell’Istituto comprensivo Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta.

Alle 9:30 ci sarà la deposizione floreale nel luogo del sinistro alla presenza delle autorità civili e militari. Alle 10 la messa presso la Chiesa San Michele Arcangelo celebrata dal cappellano militare dei Carabinieri Puglia, don Antonio Cassano, e da don Pasquale Paloscia, parroco di Zapponeta. Alle 11.30 ci saranno gli interventi dei familiari dei militari caduti, del sindaco dott. Vincenzo Riontino e del comandante della Compagnia dei CC di Manfredonia, Capitano Cristopher Rossi. Alle 12 l'alzabandiera con i ragazzi della scuola media e la deposizione della corona sulla lapide posta all’interno della caserma.

Così il sindaco Vincenzo Riontino: "Si tratterà di una giornata speciale per la nostra Amministrazione comunale e crediamo per l’intera comunità di Zapponeta, che ha sempre mostrato grande attenzione e sensibilità verso i temi della legalità e del rispetto di chi opera ogni giorno per rendere le nostre città più sicure. Qualche mese fa, inoltre, l’Amministrazione Comunale da me guidata ha approvato in Consiglio Comunale la delibera che ha concesso all’Arma dei Carabinieri un suolo per la realizzazione di una caserma ex novo, che si trova proprio nella via dedicata ad uno dei carabinieri morti, Ugo Ragusa. Dal canto nostro, il minimo che si possa fare per onorare i cari militari Ugo e Mauro e per far sì che il servizio da loro reso continui a vivere nella memoria e nelle azioni di tutti i cittadini: di coloro che rivestono incarichi e responsabilità civili e istituzionali, così come dei più giovani, che rappresentano il futuro della nostra società".