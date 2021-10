Troppi incidenti sulla "pericolosa" Sp 115. Il sindaco di Troia indaga sui lavori eseguiti da poco: "Vogliamo vederci chiaro"

All'indomani dell'incidente stradale, l'ennesimo, avvenuto sulla strada provinciale 115 che collega la cittadina di Troia con il capoluogo dauno, in cui è rimasta coinvolta una monovolume con a bordo undici migranti (leggi qui), il sindaco Leonardo Cavalieri è tornato sull'argomento, evidenziando che fino a quando l'arteria non sarà messa in sicurezza, "continuerà ad essere un problema".

Sarebbero evidenti, a dire del sindaco e degli automobilisti che la percorrono - "la deformazione del manto; le misure ridotte della careggiata; il pericolosissimo dislivello tra il manto stradale e il terreno perimetrale". Eppure - spiega Cavalieri - "è una strada rifatta da poco ma, probabilmente, in maniera difforme rispetto a quanto prevedeva il progetto originario"

Intanto la Giunta comunale, dopo mesi dal deposito della richiesta, ha ottenuto l’accesso agli atti dagli uffici della Provincia. "Noi, in questa vicenda vogliamo vederci chiaro, e per questo incaricheremo un tecnico affinché possa verificare la conformità dei lavori al progetto originario; le motivazioni alla base delle varianti apportate; il tipo di materiale impiegato. Da una prima, sommaria lettura, risulta una spesa di 400 mila euro di migliorie. Sarà la perizia tecnica a spiegarci tutto. Perché non è sopportabile avere strade, appena rifatte, in quelle condizioni".

Il sindaco di Troia si spinge oltre: "Così come non è sopportabile che un gruppo di giovani migranti abbia rischiato la vita. Ma qui, si apre un altro capitolo, ed è quello del lavoro nero, dello sfruttamento di uomini e donne che nella nostra terra ci arrivano spinti dalla fame e dalla guerra; che nella nostra terra sperano di trovare lavoro e serenità. Undici uomini stipati in un’auto finita fuori strada, la dice lunga, e la dice tutta sul perché viaggiassero in quelle condizioni. Undici uomini stipati in un’auto tornavano da una giornata di lavoro nei campi, i nostri campi. Non è questa la terra che sognavano. Ma, con tutto il cuore, dico che, se le condizioni sono queste, non è neanche la mia terra. Serve responsabilità. E rispetto dei diritti"