Doppio incidente nel Foggiano: tamponamento a catena verso Troia, auto fuori strada ad Amendola

Doppio incidente stradale, nella serata di ieri, nel Foggiano. Il primo si è verificato intorno alle 21.30, alla periferia di Foggia, all'imbocco della Statale 90 per Troia, dove si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto più autovetture. Feriti i coinvolti, le loro condizioni non sono state giudicate preoccupanti dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Ai carabinieri il compito di effettuare i rilievi del caso.

Si è trattato di un incidente autonomo, invece, quello accaduto più o meno in contemporanea lungo la Statale 89, all'altezza di Amendola: per cause ancora da accertare, un'autovettura è uscita fuori strada e si è ribaltata su sè stessa a margine della carreggiata. In questo caso, i rilievi sono affidati alla polizia stradale. Al momento non sono note le condizioni dei coinvolti.