Tragedia sfiorata sulla strada per Troia: albero cade e travolge due auto

Cade albero e travolge due auto in transito. E' successo nel corso della notte, lungo la Provinciale 115, la strada che collega Foggia a Troia: causa maltempo, un grosso albero si è abbattuto sulla carreggiata colpendo due auto che, in quel momento transitavano lungo la strada, negli opposti sensi di marcia.

L'impatto è stato violento: feriti gli occupanti dei mezzi che sono stati 'liberati' dagli abitacoli dei mezzi e dalla coltre di rami dagli operatori del 118 e dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia.

I feriti - quattro persone, secondo un primo bilancio - sono stati poi trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso: al momento non sono note le loro condizioni.

Gli uomini del 115 hanno poi provveduto a bonificare e mettere in sicurezza il tratto di strada. Ai carabinieri il compito di effettuare i rilievi del caso.