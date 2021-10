Foggia, terribile incidente sulla strada per Troia: coinvolta una monovolume con a bordo 11 braccianti, quattro ambulanze e un ferito grave

Feriti, in maniera più o meno preoccupante, tutti gli occupanti del mezzo: sei quelli che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. Per uno di essi, le cui condizioni sono state giudicate subito gravi, è stato necessario il trasferimento in elisoccorso verso il più vicino ospedale