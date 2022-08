Tragico incidente stradale: morta Paola Cerimele, anche San Marco in Lamis piange l'attrice di 'Non ti muovere'

Anche San Marco in Lamis piange Paola Cerimele, l'attrice di 48 anni originaria di Agnone in provincia di Isernia, deceduta questo pomeriggio in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto tra due autovetture sulla Fondovalle Trigno all'altezza del km 44,8 in agro di San Giovanni Lipioni, al confine tra l'Abruzzo e il Molise, vicino Castelguidone.

Drammatiche le immagini del sinistro in cui sono rimaste ferite altre due persone, di cui una trasportata d'urgenza presso l'ospedale di Vasto in gravissime condizioni. Cerimele conosceva molto bene la Città dei due Conventi, era infatti la compagna del sammarchese Lello Lombardi, anch'egli attore, con il quale aveva fondato la Compagnia Stabile di recitazione e insieme al quale pare viaggiasse in auto al momento del violento impatto.

Questo il commento del sindaco Daniele Saia, sindaco di Agnone, con il quale proprio ieri Paola si era sentita "E poi ci sono quelle notizie che quando arrivano ti colpiscono dritte nel cuore. La nostra comunità piange un’altra vittima della strada, un’altra ancora. L’attrice Paola Cerimele ci ha lasciati qualche ora fa. Non ci sono parole per descrivere l’immenso dolore che tutti noi stiamo provando. A Paola va il ringraziamento da parte di tutta l’Amministrazione comunale per aver portato tra le stelle il nome di Agnone, grazie alla sua immensa dote artistica frutto di studio, passione e impegno. Donna caparbia, determinata. Aveva recitato in famosi film diretti da registi come Sergio Castellitto e Giulio Base. Da sempre legata alle sue origini, Paola aveva deciso di investire qui in Molise fondando la Compagnia Stabile di recitazione. La sua assenza sarà causa di un boato assordante, di un vuoto incolmabile. A tutti i suoi cari le più sentite condoglianze".

Risale a ieri l'ultimo post sui social della vittima: "Oggi è andata così: ricevo una chiamata dal sindaco Daniele Saia. "Paola sei in Agnone?" Rispondo: "sì, a casa". "Allora vieni subito al forno Alto Molise perché c'è un amico che ti vuole salutare". Incuriosita dico: "ok, arrivo". Apro le tende del forno di Manuela Di Lullo e vedo Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini! Il cuore comincia a battere a mille, ci abbracciamo forte forte, felici di rivederci dopo diversi anni dalle riprese del film 'Non ti muovere'. È stata un'emozione indescrivibile. Sergio per me è stato e rimarrà sempre un grandissimo maestro di arte e di umanità. La vita a volte ci sorprende e ci regala tanta felicità".