Ultima ora: incidente frontale tra due auto

Incidente frontale sul tratturo Camporeale tra due auto, una Opel Astra e una Fiat Panda. Sul posto, per i rilievi del sinistro, la polizia locale. I due conducenti sono stati trasportati d'urgenza in pronto soccorso a bordo di due ambulanze. Non si conoscono al momento le loro condizioni. Uno dei due veicoli è carambolato sulla pista ciclabile