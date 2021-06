Investito da un'auto in corsa, muore 65enne in via Sant'Alfonso De' Liguori: è stato ucciso mentre attraversava la strada

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'impatto è stato violento e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto, insieme agli operatori del 118, una pattuglia della polizia locale che si occuperà dei rilievi del caso

Tragedia alle porte di Foggia, dove un uomo è stato investito e ucciso in via Sant'Alfonso De Liguori. Il fatto è successo poco fa, quando una Lancia Y che procedeva in direzione del centro abitato ha investito un uomo intento ad attraversare la strada.

L'impatto è stato violento e per l'uomo - Alfredo Di Marco 65 anni, residente della zona - non c'è stato nulla da fare. Sotto choc la donna che era alla guida dell'auto: "E' sbucato tra le macchine", ripeteva. Sul posto, insieme agli operatori del 118 e la polizia locale che si occuperà dei rilievi del caso. Sull'asfalto è stata notata una lunga frenata; l'uomo, secondo quanto riferito da alcuni presenti, stava attraversando sulle strisce pedonali.

Aggiornato alle 13.44